Selçuklu Belediyesinden Mehmet Akif konulu kitap okuma yarışması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği “Mehmet Akif” konulu ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 20 Kasım itibariyle başvuruları başlayan yarışmaya 18 Aralık tarihine kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yapılabilecek. 2021 yılının İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy’u konu alan yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılmasının yanında Mehmet Akif Ersoy’un hayatını öğrenerek hayatını örnek almaları planlanıyor.

Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 1018 yaş arasında olanlar için Vural Kaya’nın kaleme aldığı Akif’im, 18 yaşından büyük olanlar için ise Ertuğrul Düzdağ’ın Mehmet Akif Ersoy isimli kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaplara sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 20 Aralık tarihinde saat 21.00’da online olarak yapılacak. Yarışmaya katılımlar sadece Konya ile sınırlı kalacak. Yarışmada uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikincilere elektrikli bisiklet, üçüncülere elektrikli scooter, dördüncülere elektrikli kaykay ve beşincilere bisiklet hediye edilecek.



“Yarışmacıların hayatının geri kalanında Mehmet Akif’i örnek alacakları bir yarışma düzenliyoruz”

Selçuklu’da kitap okuma kültürünü belediye faaliyetleri ile artırma çabası içinde olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Kütüphanelerimizle, Millet Kıraathanelerimizle kitap okumak isteyenlere kitapları ulaştırıyoruz. Tabi bu çalışmaların yanı sıra teşvik etme amacıyla çalışmalarımızda bulunuyor. Her yıl yaptığımız kitap okuma yarışmasını bu yıl da düzenliyoruz. 2021 yılının İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesi hasebiyle çeşitli yarışmalar düzenlemiştik. Bu yarışmalara şimdi de kitap okuma yarışması ekliyoruz. İnşallah bu yarışmaya katılan yarışmacılar Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlayıp hayatının geri kalanına örnek olarak alacak. Bu yarışmaya katılan yarışmacılarımızdan inşallah yeni Mehmet Akifler çıkacağına inanıyorum. Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın. Yarışmacılarımız Mehmet Akif Ersoy’un diğer şiirlerini örnek alarak inşallah yeni şiirler yazacaklardır. Ben şimdiden yarışmamıza destek olan herkese ve yarışmamıza katılacak olan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

