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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’ya mağlup olan Konyaspor, ligde 4 maç sonra kaybetti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’ya 32 mağlup oldu. Bu maçtan yenilgiyle ayrılan yeşilbeyazlıların ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Konya temsilcisi bu mücadele öncesinde en son Galatasaray’a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor müsabakalarından galip ayrılmıştı.

Konyaspor gelecek hafta sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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