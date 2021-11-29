Kedi, yavru köpeği de emziriyor



Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya), (DHA)-KONYA'nın Ereğli ilçesinde yeni doğum yapan 'Maya' isimli kedi, soğukta kalıp ölmek üzereyken bulunan yavru köpeği emzirip, annelik yaptı.

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Aldemir, sokakta gördüğü yavru köpeğin annesini bulamayınca evine götürdü. Aldemir, yavru köpeği evinde yeni doğum yapan kedisi Maya'nın yanına bıraktı. Maya, 4 yavrusu gibi minik köpeği de emzirdi. Fevzi Aldemir, o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

'BİRBİRLERİNE SARILIP UYUYORLAR'

Anne kedinin yavru köpeğe annelik yaptığını belirten Fevzi Aldemir, şunları söyledi:

"Anne kedimiz Maya, kendi yavrularına ve sahipsiz köpeğe annelik ediyor. Maya'yı çok seviyorduk, şimdi bu davranışıyla, şefkatiyle içimizi ısıttı. Çünkü günümüzde maalesef cami önüne, apartman kapısı ve çöp konteynerine ya da farklı kapı önlerine bebekler bırakılıyor. Maya ise yavru köpekle birbirine sarılıp uyuyor. Bu duygulandıran ve düşündüren görüntüler karşısında ne söylemek gerekiyor." DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Atilla ATMACA

2021-11-29 11:50:41



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