Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada, 5 bin 600 adet uyuşturucu hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından haklarında işlem yapılan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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