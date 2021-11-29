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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansör boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

İHA

Asansör boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 6 katlı inşaatta asansör boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Olay, Müftü Mahallesi Şehit Mehmet Ümütkesmez Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Mehmet Şahin'i (49) mesai arkadaşları iş paydosunun ardından yükselen feryat sesleri üzerine asansör boşluğunda ağır yaralı vaziyette buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İnşaatın 4. katından zemin katın altındaki asansör boşluğuna düştüğü ileri sürülen Şahin, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek, inşaatta incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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