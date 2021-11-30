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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da 71 çocuk parkının kumu değişti

İHA

Selçuklu’da 71 çocuk parkının kumu değişti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 71 çocuk parkının kum değişimini tamamladı. Yıkanıp elenerek çocuk parklarına serilen deniz kumu doğal yapısıyla çocukların sağlığına da olumlu katkı sağlıyor.
İlçe genelinde sosyal ve fiziki belediyecilik anlamında örnek hizmetlere imza atan Selçuklu Belediyesi çocukları önemseyen ve ön planda tutan hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin değişik noktalarında yer alan 71 adet çocuk parkının kum değişimleri yapılarak yenilendi. Çocuk parklarına serilen deniz kumu, yıkanıp elendikten sonra park alanına serilerek çocukların hizmetine sunuluyor. Aynı zamanda ilçe genelindeki diğer çocuk parklarına ihtiyaç dahilinde yenileri eklenirken mevcut olanların bakım ve onarımları da Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

“Çocuklarımızın mutluluğu bizim çalışma heyecanımızı artırıyor”
Selçuklu’daki ihtiyaçları ilçe sakinlerinden gelen talepler ve istişare geleneğiyle planladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin ve mutlu yarınların teminatı olan çocukların mutluluğunu hep öncelikli tuttuklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Çocuk parklarını oluştururken amacımız çocuklarımızın oynarken eğlenebilecekleri hijyenik ortamlar oluşturmak ve enerjilerini atacakları doğal mekanlar oluşturabilmek. Çocuk parklarına yapmış olduğumuz kum yenilemeleri ile de çocuklarımız hem sağlıklı vakit geçirecekler hem de kumun doğal yapısı ile alerjen içermeyen bir zeminde oyunlarını oynayacaklar. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. İlçemize hizmet üretirken hemşehrilerimizle her zaman iletişim halindeyiz ve bu hizmetlerle çocuklarımıza ulaşabilmek bizi ayrıca memnun ediyor ve onların mutluluğu bizim çalışma heyecanımızı arttırıyor” diye konuştu.

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