Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı



Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-11-30 12:30:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.