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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu

İHA

Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla ilçe geneline akü şarj istasyonları yerleştirildi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile birlikte Meram’da yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Emin Gövdataşan’ı evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Cam kemik rahatsızlığı bulunan Muhammet Emin’in mutluluğu gözlerinden okunurken sevincini Başkan Kavuş ve Başkan Mıhçı ile paylaştı.
Öte yandan Meram Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlara yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilecekleri istasyonlar Meram Belediye Hizmet Binası önü, Meram Devlet Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kapu Cami Bedesten, Anıt Meydanı, Kayalıpark ve Kızılay Hastanesi gibi ilçenin farklı noktalarına yerleştirilirken, yaşamları daha kolay hale getirilmeye çalışılıyor.

“Engeller uzuvlarda değil onları eksik gören kalplerdedir”
Belediye olarak engelli vatandaşların sorunlarına eğilmeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu anlayış çerçevesinde onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini belirtti. Bu düşüncenin aynı zamanda sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğu belirten Başkan Kavuş, “Engeller, uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerde ve düşüncelerdedir. Bu anlayış artık tüm insanlığın kabul ettiği bir gerçektir. Bizler de engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım ve hizmetleri hayata geçirirken kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak anlayışı iyiden iyiye yerleştirmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye bu duyarlılıkla sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 19 yılda onlar için büyük ve önemli adımlar attı. Eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdama kadar pek çok soruna neşter vurdu, vurmaya da devam ediyor” dedi.

“Engelli hemşehrilerimizi yolda bırakmayacağız”
Meram Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirmek üzere çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu çerçevede engelli vatandaşlarımızın hayatlarına kesintisiz devam etmeleri amacıyla ilçemizin 7 ayrı noktasına ‘Engelli Şarj Ünitesi’ yerleştirdik. Böylelikle engelli akülü araç kullanan hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacını büyük oranda karşılamış, onları yolda bırakmamış olacağız. Biz bu ilçede yaşayan herkesin hizmetkarıyız. Engellilerimizin sorunlarına çözüm bulmak belki de diğer gruplardan çok daha önemli, alacağımız dua belki de çok daha kıymetli olacak. Engelli vatandaşlarımızın, sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Bu kapsamda bugün kendisine akülü engelli araç hediye ettiğimiz Muhammet Emin Gövdetaşan kardeşime de aracının hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Mıhçı’dan Başkan Kavuş’a teşekkür
Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise, engellilerin her zaman yanında oldukları için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a ve diğer belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Engelli araçlar için oluşturulan akü şarj istasyonları yürüme engelli kardeşlerimiz için çok değerli. Özellikle engelli arkadaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde olması bizleri memnun etti. Bu ünitelerde aynı zamanda engellilerimiz bu istasyonlardan telefonlarını da şarj edebiliyor. Belediyelerimizin bizim talep ettiğimiz hiçbir hizmete hayır demedi her zaman yanımızda oldular. Biz engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirecek bu çalışmaları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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