Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazalara sebep oldu. Konya Ankara Karayolunda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum fırtınası ile görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düştüğü karayolunda aralarında çekici, tanker ve otomobillerin bulunduğu çok sayıda aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Konya'dan Ankara istikameti ile Cihanbeyli ilçesinden Konya yönüne karayolu ulaşıma kapatıldı. Kaza mahalline çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere nakledildi. Olay yerinde bulunan kazaya karışan 8 araçla ilgili kurtarma ve karayolunu trafiğe açma çalışmaları devam ederken, polis ve jandarma ekipleri kaza tespit ve incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Konya Adana Karayolunda da fırtına ve yer yer kum fırtınası etkili oluyor.

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