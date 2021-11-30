Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)

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KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya-Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, bugün saat 14.30 sıralarında E.A. yönetimindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, M.A. yönetimindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, savurulup tarlaya uçan otomobildeki Şerife Köşe (90) ve Ayla Aytaç (90) hayatını kaybetti. Sürücüler E.A. ve M.A. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köse ve Aytaç'ın cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aynı karayolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralanmıştı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-11-30 17:38:00



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