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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR, (Konya), (DHA)KONYA'da, kış aylarında yağan karın erimesiyle Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı, beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle soğuk hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere de yılın ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Anamas Dağı da beyaza büründü.

İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Beyşehir Gölü, kış aylarında yağan kar sularının erimesiyle Anamas Dağı´ndan gelen suyla besleniyor.DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-12-01 11:37:51



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