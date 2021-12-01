Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 İstasyonu yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 İstasyonu yaptırdı

İHA

Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 İstasyonu yaptırdı

Konya'dan 2019 yılının Mart ayında Erasmus programı çerçevesinde eğitim için gittiği Polonya’da PKK sempatizanları tarafından şehit edilen Selçuk Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman’ın anısına ailesi tarafından yaptırılan Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı.
17 Aralık Acil sağlık Hizmetleri Haftası çok anlamlı bir etkinlik ile başladı. 2019 Yılı Mart ayında Erasmus programı çerçevesinde eğitim için Polonya’ya giden fakat PKK sempatizanları tarafından şehit edilen Selçuk Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman’ın anısına ailesi tarafından yaptırılan Furkan Kocaman 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı. Açılış törenine Furkan Kocaman’ın ailesi, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin ile birlikte istasyon çalışanları katıldı.
Açılış töreni öncesi konuşan Vali Özkan, Konya sağlığı adına güzel bir tesisin hizmete açıldığını belirterek, "Evlatlarının anısına böyle bir binanın yaptırılmasını sağlayan Kocaman ailesine teşekkür ederim. Bu tesisimizle birlikte şehidimize minnet borcumuzu arz etmiş oluyoruz. Ailenin kendi özel birikimlerini buraya katkı sağlayarak milletimizin hizmetine sunması son derece anlamlıdır" dedi.
Vali Özkan, açılan sağlık tesisi inşaatının tamamlanması adına destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, arsa tahsisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Hayırsever baba Celalettin Kocaman ve Eşi Ayşe Kocaman’da açılış sonrası duygularını paylaştı. Baba Kocaman, “Burayı yaptırmamızda valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz bize çok yardımcı oldu. Buradan bir hastaya ambulansın gidip ona yetişmesi, sonucunda da ‘Allah razı olsun’ denilmesiyle çok mutlu olacağız. Böyle bir acı olay yaşayınca bundan sonra bu tür işlere ağırlık vermek istiyoruz. Birikimlerimizi hayır işlerine harcayacağız. İnşallah başka bir yer daha vesile olur” dedi.
Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Kocaman ise, “Böyle bir acı olay yaşadık. Rabbime şükürler olsun ki bize böyle bir imkan verdi. Ne kadar acı olsa da hem mutluluk hem gururu bir arada yaşıyoruz” diye konuştu.
Yapılan duaların ardından yapılan açılış sonrası, Furkan Kocaman’ın isminin verildiği istasyonda incelemelerde bulunan Vali Özkan ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalardan dolayı başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Lavanta Bahçesi’nde ekim çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesi’nde ekim çalışmaları başladı
Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı ...
Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı beyaza büründü
Başkan Altay: "Sille’deki cephanelik taşınıyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Sille’deki cephanelik taşınıyor"
Dünya'nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ihraç ediyor
YEREL HABERLER Dünya'nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ...
Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, ...
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı/ ...
Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine girdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine ...
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi
Afet durumunda hizmet vermek için 4 mobil mutfak hizmete girdi
YEREL HABERLER Afet durumunda hizmet vermek için 4 mobil mutfak ...
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı ...
Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu
YEREL HABERLER Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları ...
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ...
Karatay kent Konseyi’nden öğrencilere “Haydi Sinemaya” projesi
YEREL HABERLER Karatay kent Konseyi’nden öğrencilere “Haydi ...
Beyşehir’de öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Beyşehir’de öğretmenler arası voleybol turnuvası sona ...
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Selçuklu’da 71 çocuk parkının kumu değişti
YEREL HABERLER Selçuklu’da 71 çocuk parkının kumu değişti
Asansör boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen inşaat ustası hayatını ...
Perinçek, Konya'da Üretim Devrimi Kurultayı´na katıldı
YEREL HABERLER Perinçek, Konya'da Üretim Devrimi Kurultayı´na ...
Konyaspor’da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
Başkan Kavuş’tan 6 halı saha müjdesi daha
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan 6 halı saha müjdesi daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.