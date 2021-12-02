Alkollü sürücü aracıyla sokak zannedip parka girdi

Konya’da alkollü sürücü, kullandığı hafif ticari aracıyla sokak zannedip parka girdi. Aracın ön kısmı parkın süs havuzuna düştü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Piri Reis Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Yeni İstanbul Caddesinde seyir halinde olduğu sırada Veysel Karani Caddesi istikametine çıkmak isteyen A.A, kullandığı 42 APC 10 plakalı hafif ticari araçla Piri Reis Parkına girdi. Parktan çıkmak isteyen sürücünün aracının ön kısmı parkın boş olan yapay havuzuna düştü. Sabah saatlerinde aracı ve içinde bulunan sürücüyü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracında sızmış vaziyette olan sürücüyü uyandırarak araçtan indirdi. Ekipler tarafından alkol muayenesi yapılan sürücü A.A’nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanma, kamu malına zarar vermek ve ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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