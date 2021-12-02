Başkan Altay ve Başkan Kavuş’un mahalle ziyaretleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay ve Başkan Kavuş’un mahalle ziyaretleri sürüyor

İHA

Başkan Altay ve Başkan Kavuş’un mahalle ziyaretleri sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın ilçe merkezine uzak mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Meram’ın her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice mahallelerini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Altay ve Başkan Kavuş istek ve talepler hakkında bilgi aldı.

“Yapılan çalışmaların karşılığı olarak hemşehrilerimizin duaları yetiyor”
Uzak yakın demeden ilçeye bağlı tüm mahalleleri ziyaret etmeye ve çalışmaları yerinde incelemeye devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram’da yatırımlarımızın temelini hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler ve sohbetler oluşturuyor. Gönüllere girmeye şiar edinerek yapılacak hangi hizmet varsa hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak planlamasını yapıyoruz. Merkeze uzak kalan mahallelerimizi ihmal etmiyor, sürekli olarak buralara da ziyaretler yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice Mahallelerimizde de hemşehrilerimizle buluşarak çaylarını içtik, sohbet ettik. Meram’da yapılan çalışmaların karşılığı olarak hemşehrilerimizin duaları bizlere yetiyor. Çalışmalarımıza yön veren ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği en çok Konyamıza yakışıyor”
Vatandaşlarla buluşmaktan büyük keyif aldıklarını dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Şehrimizde dokunmadığımız hemşehrimizin kalmaması için istişarelerimize, gezilerimize, ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte Kavak, Hatunsaray ve İnlice Mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizle buluştuk. Konya’da tüm kurumlarımızla ortak hareket ederek çalışıyor, bunun karşılığını da hemşehrilerimizin sevgisiyle karşılaşıyoruz. Gönül Belediyeciliği en çok Konya’mıza yakışıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir'in alternatif cadde çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'in alternatif cadde çalışmaları ...
Kulu'da evden hırsızlık
YEREL HABERLER Kulu'da evden hırsızlık
Konya’da tır ile kamyon çarpıştı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da tır ile kamyon çarpıştı, sürücü yaralandı
Alkollü sürücü aracıyla sokak zannedip parka girdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü aracıyla sokak zannedip parka girdi
1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
YEREL HABERLER 1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden ...
Konyaspor’da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Konyaspor’da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Ereğli jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Ereğli jandarmadan kış lastiği denetimi
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı’dan vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı’dan vatandaşlarla ...
Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 İstasyonu yaptırdı
YEREL HABERLER Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 ...
Karatay Lavanta Bahçesi’nde ekim çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesi’nde ekim çalışmaları başladı
Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı ...
Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı beyaza büründü
Başkan Altay: "Sille’deki cephanelik taşınıyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Sille’deki cephanelik taşınıyor"
Dünya'nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ihraç ediyor
YEREL HABERLER Dünya'nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ...
Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, 10 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da 'kum fırtınası', kazalara neden oldu: 2 ölü, ...
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı/ ...
Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine girdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine ...
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu
Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi
Afet durumunda hizmet vermek için 4 mobil mutfak hizmete girdi
YEREL HABERLER Afet durumunda hizmet vermek için 4 mobil mutfak ...
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)
YEREL HABERLER Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı ...
Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu
YEREL HABERLER Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları ...
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.