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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Engelsiz Konya’yı inşa ediyoruz”

İHA

Başkan Altay: “Engelsiz Konya’yı inşa ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile sevgi şehri Konya’da engellilere yönelik önemli projeleri hayata geçirerek, engelsiz Konya’yı inşa ettiklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, “Sevgi ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için çalışmak; inancımızın ve ait olduğumuz kadim medeniyetimizin bir gereğidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) ‘Sizler inanmadıkça cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız’ Hadisi Şeriflerinde bizlere verilen mesajı idrak ederek, aramızdaki sevgi ve muhabbeti artırmalı, herkes için adil ve hakkaniyetli imkanların tesisi için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu anlamda son 19 yılda her alanda büyük bir gelişim yaşanırken engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli son derece önemli adımlar atıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla sevgi şehri Konya’mızda engelli kardeşlerimizle birlikte engelsiz Konya’yı inşa ediyoruz. Engelsiz şehir çalışmalarımız kapsamında yaptığımız fiziki düzenlemelerin yanında; Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Mekanlar Projesi başta olmak üzere; evde bakım hizmetleri, Sosyal Kart, Tarıma Engel Yok, Sanatla Engelsiz Hayat, Engelsiz Mehter Takımı, yüzde 40 ve üzeri engelli öğrencilerimize ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim yardımı gibi birçok örnek projeyle örnek oluyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 3 Aralık’ta hizmete giren Engelli Destek Merkezimiz (ENDEM) sosyal belediyecilik anlayışı gereği engelli hemşehrilerimizin yanında olmak, onlarla daha yakın ilişki kurmak ve şehrimizin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçlarını daha hızlı belirlemek için 3 bin 800’den fazla üyemize hizmet vermeye devam ediyor. Her alanda gösterdikleri azim ve gayretleriyle, elde ettikleri başarıyla şehrimizi ve ülkemizi her daim gururlandıran tüm engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen program ve etkinliklerin, engelli kardeşlerimize olan hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor; tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

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