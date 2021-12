Başkan Kavuş: “Özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak onlara en büyük borcumuzdur”

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği programda ilçede eğitim gören özel çocuklara unutamayacakları mutlu bir gün yaşattı.

Meram Belediyesi, MEGA kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları çerçevesinde gerçekleşen organizasyona, ilçede bulunan 7’si İlkokul, 6’sı ortaokul olmak üzere toplam 13 okuldan 107 öğrenci ve onların öğretmenleri katıldı. Unutamayacakları bu mutlu günde engelli çocuklara, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. Çocukların okullarından alınmalarıyla başlayan program Dutlu Koruluğu Doğa Otağında gerçekleştirildi.



“Özel çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar bizim için bir imtihan ve sorumluluktur”

Meram AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Meram Belediyesi ve Engelliler, Şehir ve Kadın Komisyonu Başkanı Serpil Yurdaışık’ın da katıldığı program öncesinde kısa bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak başta çocuklar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerinin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attıklarının altını çizdi. Engellilerin özellikle de engelli çocukların tüm toplum için bir imtihan ve sorumluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu özel çocuklar hepimizin çocukları. Onların durumu kendileri için bir imtihan, toplumun geri kalan kısmı olan bizler için de hem bir imtihan hem de sorumluluk anlamı taşıyor. Anne babaları, kardeşleri, komşuları ve bizler için her biri birer imtihan vesilesidir. Her biri ayrı bir güzellik olan özel çocuklarımıza hizmeti bir görev olmasının da ötesinde vicdani, insani ve gönül borcu olarak görüyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak en büyük borcumuzdur. Son iki buçuk yılda 200 engelli aracı teslim ettik. Dışarı çıkamayan bir çocuğumuzun engelli aracıyla dışarı çıkmasını sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Dün bir çocuğumuza akülü elektrikli araç verdiğimizde onun mutluluğunu bana sarılmasından o kadar derin hissettim ki. Hiçbir işten böyle bir mutluluk ve tatmin hissetmedim” diye konuştu.



"4 bin öğretmen çocuklar için canla başla mücadele veriyor"

Meram’ın ilk ve orta öğretim okullarında 75 bin öğrencinin eğitim aldığını hatırlatan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da, dünyanın en güzel varlığı olan çocukların kendilerine emanet olduğunu söyledi. 4 bin öğretmenin çocuklar için canla başla mücadele verdiklerini ifade eden Koca, “Okullarımızın fiziki donanımını, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını arttırmak adına çalışıyoruz. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’un eğitim camiamıza verdiği destek her geçen yıl daha da artıyor. Bu noktada kendisine tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisi her zaman öğrencilere bizimle birlikte öğretmen oluyor. Sadece okullarımız, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz için değil, tüm Meram için her an koşturuyor. Bugün de özel çocuklarımız ve onlar için emek harcayan öğretmenlerimiz için eğlenceli bir program hazırladılar. Bu program içinde kendisine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimize de sağlıklı çalışmalar temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocukların hazırladığı programa geçildi. Bu çerçevede öğrencilerinin sunduğu, sema, zeybek ve kaşık ekibi gösterileriyle izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı. Kendilerine çeşitli ikramlarda da bulunulan özel çocuklar hedefe top atma, çember, ok atma, basket, dart gibi oyunlarla ve palyaço ile yüz boyama, el baskısı resim yapma, planetaryum gösterileri ile doyumsuz bir gün yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.