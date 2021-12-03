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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altında

İHA

Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altında

Konya’da engelli sürücülerin yaşam kalitesini arttırmak için kentin bir çok noktalarında ayrılan otoparkların denetimleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıksız yapılıyor. Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip ediliyor.
Konya’da engelli vatandaşların araçları ile gittikleri yerlerde otopark sorunu yaşamamaları ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi, kaldırım çıkışlarına park edilen araçlar, hastane, alışveriş merkezi ve kent merkezindeki birçok kalabalık alanlardaki engelli sürücüler için aralıksız denetimler yapıyor. Konya İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile engelli otoparklarına hatalı park edilen araçları tek tek belirliyor. Plaka kayıt sistemi üzerinden sürücülere ulaşılarak uyarılmasının ardından aracın çekilmemesi durumunda cezai işlem uygulanıyor.

“7 gün 24 saat kent merkezinde 80 kamera ile takip ediyoruz”
Kent genelinde kurulu olan sistem ile engellilerin yaşam kalitesini arttırmak için denetimlerin aralıksız devam ettiğini anlatan Trafik Şube Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görevlisi Kıdemli Başpolis Memuru Muhammed Hamdi Çetiner, “Burada 7 gün 24 saat Konya il merkezi cadde, sokak, alan ve parkları takip ediyoruz. Herhangi bir aksaklık olduğu takdirde ekiplerimize bildirerek erken müdahale ile sorunu önlüyoruz. Bu sayede engellilerimiz için de yapılan çalışmalar kapsamında engelli park alanlarına park eden sürücüleri tespit ederek önce uyarıyoruz, aracını kaldırmadığı takdirde cezai işlem uyguluyoruz. Engelli alanı olan bölgelerin kamera sistemlerine bağlanarak buradaki takipleri gerçekleştiriyoruz. Kent merkezi genelinde yaklaşık 80 kamera ile engelli otoparkların takibini yapıyoruz” dedi.

“Sadece otopark yönünden değil, her alanda destek sağlıyoruz”
Emniyet Müdürlüğü olarak sistemle şehrin genelinde takipli bir çalışma yaptıklarının altını çizen Çetiner, şöyle devam etti: “Özellikle şehrin ana arterleri, caddeler, sokaklar başta olmak üzere şehrin bütün noktalarını izleyerek uzaktan müdahale edebiliyoruz. Biz burada sürekli trafiği dahi takip ederek buradan bir aksaklık olursa onun da anında müdahalesi için sahadaki ekip arkadaşlarımıza bildiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız önceliğimiz. Elimizden geldikçe desteğimizi yapıyoruz.”

“Yaşam alanlarını kolaylaştırıyoruz”
Engelliler için birçok açık alanda çalışmaları olduklarını söyleyen Çetiner, “Özellikle şehrimize bulunan hastane, alışveriş merkezi otoparklarında ve şehrin bazı bölgelerindeki engellilere ait otopark veya alanları kameradan takip ediyoruz. Buraya park edilen araçların engelli aracı olup olmadığını önce tespit ediyoruz. Daha sonra işlemlerini yapıyoruz. Bizim şubemizden veya aracı engelli tescilli ise bu sürücülerimize cezai işlem yapılmıyor. Bizim çalışmalarımız sadece otoparklarda değil, şehrin birçok noktasında engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız mevcut. Örnek veriyorum, bir engelli vatandaş karşıya geçmek istedi. Yol vermeyen araçlara, engelli yolunda ilerleyenler gibi engellilerimizin hayatını zorlaştıran bütün unsurlara müdahale ederek onların yaşam alanlarını kolaylaştırıyoruz” ifadeleri kullandı.
Engelli vatandaşlar tarafından Emniyet Müdürlüğünün bu çalışmalarının takdir ile karşılandığını anlatan Polis Memuru Muhammed Hamdi Çetiner, "İki yılda bir kartlarını yenilemek için geldikleri sırada bizlere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorlar. Bu çalışmalar tabii ki onların da hayatını kolaylaştırıyor. Bizim burada asıl amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değil kesinlikle. Bizim asıl amacımız, bu engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırarak yaşam alanlarını geliştirmek” diye konuştu.

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