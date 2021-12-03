Ereğli'de Halıcılık Atölyesi faaliyete devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından açılan Halıcılık Atölyesi’nde el emeği göz nuru halılar dokunmaya devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Anadolu’da el dokuması halıcılık, büyük gelişmeler göstererek kültürel miras olarak günümüze kadar ulaşmıştır. El dokuması halılar; dokunduğu yerin ekolojik koşulları, estetik anlayışı, kültürel ve ekonomik şartlarını yansıtmaktadır. Toplumda değişen ihtiyaçlar ve yaşam şartları doğrultusunda bazı değerlerimiz arka planda kalmıştır. Ancak Ereğli Belediyesi olarak kültürel miraslarımıza sahip çıkmayı ve gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize şiar edindik. Bu, bölgesel kalkınmanın yanında aile ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından da önemlidir. El dokuması halıcılık da istihdam oluşturma ve Ereğlimize gelir sağlamanın yanı sıra kültürel mirasımıza sahip çıkma noktasında da bizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda kurduğumuz Halıcılık Atölyesi’nde el emeği göz nuru ile halı dokunmaya devam ediyor. Ayrıca el emeği göz nuru ile hemşerilerimiz tarafından dokunan halılarımızı ülkemizin çeşitli bölgelerine göndererek ve özellikle şehir dışından gelen misafirlerimize hediye ederek tanıtıyoruz. Üreten toplumlar geleceğe daha emin adımlarla ilerler, bu nedenle üretmeye ve üretime destek olmaya çok önem veriyoruz. Bu noktada halı dokumasını bilen veya öğrenmek isteyen hemşerilerimiz belediyemize müracaat edebilir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra Ereğlimizin geleceğine yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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