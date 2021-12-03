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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

DHA

Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün, ülkemizde başlattığımız kalkınma devrimimiz ile ekonomimizi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettik. Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.
Konya'ya gelen Bakan Kurum, Cihanbeyli ilçesinde Prestij Caddesi açılışı ve Cihanbeyli Belediyesi tapu dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Biz birileri gibi; ülkemizin, Konya´mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konya´mızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler" dedi.  
`ÜLKE YANDI, BİTTİ DİYE ORTALIĞI KASIP KAVURUYORLAR´
Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini söyleyen Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı. Ülke yandı, bitti diye ortalığı kasıp kavuruyorlar. Bugün, ülkemizde başlattığımız kalkınma devrimimizle ekonomimizi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettik. Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler. İnşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdiler. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun."
`2023´TE CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN SEÇECEĞİZ´
2023'te yapılacak seçimlere değinen Bakan Kurum, "Bakın biz her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Bunların; bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da gayretleri de yok. Zaten, yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz. AK Parti´nin kalesi Konya´mız davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya, liderine her zaman vefa göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Ne demiş atalarımız `Önce yol arkadaşı, sonra yol´ hamdolsun Cihanbeylili kardeşlerimiz 14 Ağustos 2001´de çıktığımız bu kutlu davamızda bizlere her zaman en güzel yol arkadaşı oldu, dost oldu. Ben, bu anlamda şimdi sizlerden bir söz istiyorum. 2023´e yaklaştığımız bu dönemde Cumhur İttifakı olarak; rehavete kapılmadan, tehditlere aldırmadan gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı, ulaşılmadık hiçbir ev bırakmayacağız. İnşallah, şimdiden gece-gündüz demeden 2023´e hazırlanıp 2023´te de sandıkları patlatacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ı 2023´te yeniden, yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-03 15:59:45

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