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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesinden Engelliler Günü’ne özel program

İHA

Ereğli Belediyesinden Engelliler Günü’ne özel program

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi.
Ereğli Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Belediye Kültür Merkezinde bir program düzenledi. Programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah hiç kimseyi darda, zorda bırakmasın herhangi bir yerimizdeki engellin geleceğimizi inşa etme noktasında engel olmadığını hepimiz biliyoruz. Ruhumuzda, kafamızda, gönlümüzde engelleri kıra kıra inşallah insanımızın geleceğini, Ereğlimizin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Huzur şehri Ereğli’yi hepimiz özledik, huzuru inşa etmeye azami gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Dün ve önceki gün Ankara’daydım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşerimiz Murat Kurum Beyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin Beyle, Konya’da da Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyle hep Ereğli’yi, Ereğli’nin sorunlarını konuştuk, geleceğinin nasıl inşa edileceğine yönelik programlar, projeler yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte bir fazla imkanın, bir fazla projenin gerçekleştirildiği günler olacak. Allah’ın izniyle engelsiz yarınları birlikte inşa edeceğiz. Huzur şehri hepimizin huzur bulduğu şehir olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve protokol üyeleri tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim ettiler.

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