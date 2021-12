Konya’da en fazla engelli personel çalıştıran Konya Şeker’e teşekkür

Dünya Engelliler Günü’nde Konya’da en fazla engelli personel çalıştıran Konya Şeker’e ve Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Dünya Engelliler Günü’nde Konya’da en çok engelli işçi çalıştıran Konya Şeker’e Konya İŞKUR İl Müdürlüğünden teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. 4857 sayılı İş Kanunu 30. Maddesi uyarınca, işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü durumdalar. Konya Şeker bu alanda örnek bir tavır sergileyerek Konya’da en fazla engelli çalıştıran kurum oldu.

Konuyla ilgili Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, kurum olarak engelli vatandaşlarımıza iş imkanı sunma konusunda gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, Konya’da en fazla engelli çalıştıran kurum olan Konya Şeker’e bu ziyareti yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Keleş, engelli istihdamı konusunda bütün kurumların hassas olması gerektiğine işaret etti.

Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaşması için her şeyi devletten beklemenin doğru olmayacağını, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum. Her kurum, her işletme bu konuda farkındalığını kurumsal olarak artırırsa inanıyorum ki hayatın her alanında engeller kalkacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bütün engelli kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum” dedi.

