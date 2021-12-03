Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üstünde 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan Hasan K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Belirtilen otobüsü D300 uygulama noktasında durduran polis ekipleri, araçta yapılan kimlik kontrolünde ihbarı yapılan şahısların Hasan K. ve eşi Ayşegül K. olduğunu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst ve eşya aramasında 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşegül K., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan K. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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