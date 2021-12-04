Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz” “2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz” “2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

İHA

Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz” “2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyaseti millete ve memlekete hizmet etmek için bir vesile olarak gördüklerini belirterek, “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Konya’da Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesileri’nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, heyecanlı, coşkulu ve mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugün Seydişehirimiz’e verdiğimiz sözleri yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün; Seydişehirimiz’in ekonomisine, istihdamına katkı sağlayacak Seydi Şifa Termal Tesisimizin ve Kuğulu Park Çevre Güzelleştirme Projemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Seydişehirimiz’in marka değerine değer katacak, cazibe merkezi haline getirecek tüm yatırımlarımız, projelerimiz ülkemiz için, milletimiz için, Konyamız için, Seydişehirimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Kurum, “Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘Ben de varım' diyebilen şehirler kuruyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılmasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarımıza kadar bütün Türkiye’de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“Bizi kimse ‘Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın’ diyenlerin yanında bulamaz”
Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunun altını çizen Murat Kurum, “Biz, siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla, iftiralarla ülke yandı bitti diye ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bizi asla bu tartışmaların içeresinde bulamazlar. Bizi arayanlar Konya’da Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayisini kurarken bulurlar, Şükran Mahallesinde kentsel dönüşüm şantiyesinde bulurlar. Mevlana Meydanını, Mevlana Çarşısını, Altın Çarşı’yı yeniden ihya ederken bulurken, Meram’da millet bahçesinde fidanlarımızı toprakla buluştururken bulurlar. Bizi arayanlar Kulu’da, Cihanbeyli’de, Altınekin’de, Seydişehir’de, Beyşehir’de, Derebucak’ta bulurlar, Konyamız’ın tüm ilçelerinde bulurlar. Bizi arayanlar Şırnak’ın yollarında, Edirne’nin yollarında bulurlar. Bizi arayan Konya’nın, Trabzon’un, Sakarya’nın, Hatay’ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir’de, Bayraklı’da bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’da, yangın bölgelerinde; Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Seydişehir’in mahallerinde; Akçalar’da, Bahçelievler’de, Boyalı’da, Tepecik’de, Susuz’da bulur. Bizi arayanlar baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak; milletimizin yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulurlar. Bakın daha bir ay önce Konya Ardıçlı’da bin 57, bir hafta önce de İzmir’de tamamladığımız 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. İşte bunun için diyoruz ki bizi kimse; onlar gibi; ‘Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın’ diyenlerin yanında bulamaz. Bizi arayanlar ‘Başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz’ diye haykıran; liderimiz, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar” şeklinde konuştu.
Konya Valisi Vahdettin Özkan ilçe adına kıymetli bir gün olduğunu ifade ederek, “Bu vesileyle devletimize, bakanlıklarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hem şehirde hem kırsal alanda yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Konya hiçbir dönemde olmadığı kadar güzel bir yönetimi yakalamış durumda. Çok tecrübeli bir valimiz var, çok değerli belediye başkanlarımız var ve böyle eserlere günden güne kavuşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde önemli işler yapıyoruz. Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerimizin çehresi değişti. Bugüne kadar Seydişehirmiz’e 190 milyon liraya yakın bir yatırımda bulunduk. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından termal tesisin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Daha sonra Kurum ve beraberindeki heyet tesiste incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm ...
MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı Konya’da düzenlendi
YEREL HABERLER MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı ...
Konyaspor’un yeni tesisinin temeli Bakan Kurum’un katılımıyla atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettik"
YEREL HABERLER Konyaspor’un yeni tesisinin temeli Bakan Kurum’un ...
Bakan Kurum: Yeşil tribün uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Yeşil tribün uygulamasını tüm ...
Konyaspor, Yeni Malatya’ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Yeni Malatya’ya hazırlanıyor
Beyşehir’deki tarihi Eşrefoğlu Camisi’nde engelli bireylere engelsiz ziyaret imkanı
YEREL HABERLER Beyşehir’deki tarihi Eşrefoğlu Camisi’nde engelli ...
Başkan Pekyatırmacı, “Sille Konya turizminin gözdesi oldu”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı, “Sille Konya turizminin gözdesi ...
Bakan Kurum: “Başlattığımız kalkınma devrimimizle ekonomimizi sağlam temeller üzerine inşa ettik”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Başlattığımız kalkınma devrimimizle ...
Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap ...
Konya’da en fazla engelli personel çalıştıran Konya Şeker’e teşekkür
YEREL HABERLER Konya’da en fazla engelli personel çalıştıran Konya ...
Ereğli Belediyesinden Engelliler Günü’ne özel program
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden Engelliler Günü’ne özel program
Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
YEREL HABERLER Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ...
Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu
Ereğli'de Halıcılık Atölyesi faaliyete devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli'de Halıcılık Atölyesi faaliyete devam ediyor
Akşehir’de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
Akşehir'de Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir'de Engelliler Günü etkinlikleri
Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı ...
Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi
YEREL HABERLER Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle ...
Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip altında
YEREL HABERLER Engelli otoparkları 80 kamera ile 7 gün 24 saat takip ...
Başkan Altay 3 Aralık’ta Konya’daki engellilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay 3 Aralık’ta Konya’daki engellilerle ...
İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 yakalama kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 ...
Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu
YEREL HABERLER Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında ...
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.