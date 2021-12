Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafla buluştu

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şebi Arus) etkinlikleri öncesinde Hazreti Mevlana Türbesi etrafındaki esnafı ziyaret etti.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Hasan Kılca, yoğun geçecek sürecin esnafı için hayırlar getirmesini diledi. Karatay’ın esnaf için çok önemli bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Kılca, esnafın sokağın kalbi olduğunu aktararak, “Karatay esnafımız, Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri için şehrimize gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca esnaf buluşmalarına büyük önem veriyor. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de Başkan Hasan Kılca’ya eşlik ettiği ziyaretlerde Hasan Kılca, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Kılca, Karatay Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunurken, anma etkinlikleri dolayısıyla yoğun bir dönem yaşayacak Konya esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.



“Esnafımızın ve vatandaşımızın her türlü fikrini önemsiyoruz”

Konya esnafının “Ahilik” kültürünü çok iyi bir şekilde yaşattığını kaydeden Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak kendilerinin de bu süreci desteklediklerini söyledi. Belediye olarak planladıkları bütün proje ve yatırımları da toplumun çeşitli kesimleri gibi esnafla da istişare ederek hayata geçirdiklerini kaydeden Hasan Kılca, bu doğrultuda esnaf tarafından kendilerine iletilen bütün görüşlere büyük önem verdiklerine vurgu yaptı.



“Konyamız Hazreti Mevlana’yı anma etkinliklerine en iyi şekilde hazır”

Karatay’ın esnaflığın en güzel şekilde yapıldığı ilçe olduğunu belirten Başkan Kılca, “Esnafımızın derdini de sevincini de paylaşmak için her fırsatta esnaf kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bizler esnafımızı ekonomimizin, üretimin, birlik ve beraberliğin temel taşı olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Karatay; güçlü Karatay güçlü Konya ve Türkiye demektir. Bizler de bu bağlamda Karatay Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Bu yıl Hz. Mevlâna’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şebi Arus) etkinliklerini ‘İrfan Vakti’ temasıyla gerçekleştireceğiz. Konya esnafımız da ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından şehrimize gelecek bütün misafirlerini ağırlamak için hazır. Bu vesileyle tüm esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

