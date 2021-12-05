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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp konteynerleri hizmette

İHA

Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp konteynerleri hizmette

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yeni Sistem Çöp Konteyner” uygulaması ile daha temiz ve yaşanabilir bir Akşehir hedefleniyor.
Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ana caddeler ve şehir merkezi başta olmak üzere 3 bin 750 litrelik yeni nesil yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama sistemi başlatıldı. Uygulama kapsamında 3 bin 750 litrelik yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerini şehir merkezinde belirli noktalara yayan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akşehir’in dört bir yanında gece gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin daha hızlı, akıcı ve hijyenik olmasını hedefliyor.
Yeni nesil çöp konteynerlerinin tanıtımını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir Belediyemizin yeni hizmet ve yatırımları devam ediyor. Bu hizmetlerden birisi de yeni nesil çöp konteynerleri uygulaması. Şu an için bu hizmete ana cadde ve bulvarlarımızdan başladık, 50 tane yeni nesil çöp konteyneri temin ettik. Konteynerlerimize; 24 Ağustos Bulvarında, İstasyon Caddemizde, İnönü Caddemizde, Cevdet Köksal Caddemizde ve Hıdırlık Caddemizde olmak üzere öncelikle yer verdik. 3 bin 750 litrelik bu çöp konteyneri, içi galvanizli dışı plastik daha olarak daha çevreci bir konteynerimiz. Bu konteynerlerin içinin temizlenmesi konusunda da araç temin ettik. Projemizin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon kadar. 1.5 milyon lirasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hibe olarak verdi, kalanı da Akşehir Belediyemizin finansmanlarından karşılandı. Bunu niye yaptık? Bu daha çevreci bir konteyner. Bu konteynerlerin kapasitesi daha geniş olduğu için araç ve eleman tasarrufu sağlıyor, zamandan tasarruf sağlıyor. Daha önceki konteynerlerde üç elemana ihtiyaç varken bu konteynerlerde tek elemanla bu iş götürülüyor. Ayrıca diğer konteynerlerimiz 400 litrelik ve 700 litrelikti. Bu yeni konteynerler onlardan kat ve kat daha çok hacme sahip. Daha az sayıda konteyneri daha az, seyrek bir şekilde koyuyoruz. Bu yeni yenil konteynerleri boşaltırken eski 5 konteynerin içini temizlemiş gibi oluyoruz. Dolayısıyla bu durum bize personel ve akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda bu yeni konteynerler yine elle değmeden çalıştığı için hijyen konusunda da daha önde. Yine Haşereyle mücadele noktasında da kapaklı olduğu için çok fazla mücadeleye ihtiyaç gerektirmiyor. Yine sahipsiz sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması noktasında da yapısal özelliği sayesinde öyle bir durum söz konusu değil ve dolayısıyla çevre kirliliği olmuyor. Bu konteynerler için temin ettiğimiz vinçli kamyonumuzla da bunların içi temizlenmiş oluyor. Bu yeni konteynerler salgın sürecinde vatandaşları riske sokmamak adına temassız çöp atımı imkanı sağlıyor. Elle dokunmadan ayak sistemiyle vatandaşımız çöpünü içeriye atabiliyor. Tek kapaklı olarak üretilen yeni yerüstü çöp konteynerleri; hem manuel olarak elle açılabiliyor hem de ayak basma mekanizmasıyla el değmeden temassız bir şekilde çöpün atılmasını sağlıyor. Kaldırım genişliği uygun olan büyük cadde ve bulvarlarda bu sisteme şu anda 50 taneyle başladık. Bunu peyderpey artıracağız. Akşehir’imizi hem görsellik anlamında, hem tasarruf anlamında hem de daha işlevsel hijyenik bir çöp toplama sistemiyle buluşturduk. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her konuda yanımızda olan, destek veren hemşerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendiye şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten her konuda yanımızda oldular. Yine bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beye, hemşehrimiz Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey’e de teşekkürlerimizi arz ediyorum” dedi.
Başkan Akkaya çevre temizliği konusunda bir hatırlatma da yaparak, “Hemşehrilerimizden evsel çöplerini çöp poşetlerine koyup poşetlerin ağzını bağlayıp bu yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerin içine atmalarını rica ediyoruz. Çarşı merkezde, ağaç diplerinde, kaldırım kenarlarında esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın çıkarmış olduğu çöpler Akşehir’imize yakışmıyordu. Artık vatandaşlarımızdan en yakın yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerine çöplerini götürmelerini rica ediyoruz. Temiz çevre, yeşil doğa ve hijyenik bir ortam için el ele vererek, daha temiz bir Akşehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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