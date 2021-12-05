KOMEK’TEN görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde görme engelli bireylere yönelik çevrimiçi diksiyon eğitimleri veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla hizmet yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin sadece fiziki açıdan değil sosyal ve kültürel yönden de örnek çalışmalara imza attığını vurguladı. Konya’nın engelsiz bir şehir olması için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onların sosyal hayatta daha güçlü var olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm fiziki düzenlemeler ve örnek projelerin yanında; son olarak KOMEK bünyesinde görme engelli kardeşlerimiz için açtığımız diksiyon eğitimleri de bunlardan birisi. Günde üçer saatten haftada iki gün yapılan eğitimlere katılan kardeşlerimiz, toplum içinde kendilerini daha iyi ifade etme imkanı bulurken, etkili ve güzel konuşmanın da inceliklerini ve kurallarını öğrenmiş oluyor. Eğitim alan kursiyerlerin kısmi görme engelli olduğunu, tamamen göremeyenler için ise özel sesli iletişim kurularak eğitim verildiğini, engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırarak onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



KOMEK’TEN engelliler için örnek kurslar

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bugüne kadar görme engelli bireylere yönelik; Bilgisayar, Braille Alfabesi ile Kur’anı Kerim, Kur’anı Kerim ElifBa Okuma, pasta yapımı, fotoğrafçılık kursları; işitme engellilere yönelik Kur’anı Kerim ElifBa Okuma, Yemek ve Pasta Yapımı, mantar yetiştiriciliği, İŞKUR işbirliği ile Giyim ve Mefruşat Kursu, Türk İşaret Dili, İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Eğitimi kursları açtı.

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