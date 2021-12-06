Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik olarak 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 40,72 gram esrar maddesi, 129,63 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 14 adet suboxone uyuşturucu hap, 3 adet üzerinde ibare bulunmayan uyuşturucu hap, 9 adet büyük ve küçük boy olmak üzere uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat, 84 adet Regapen uyuşturucu haplara ait boş tablet, 1 adet kısa dipçik ruhsatsız pompalı yivsiz tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Ö.A., R.Ö. ve O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderilirken, R.Ö. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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