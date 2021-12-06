Karatay’ın anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, Dünya Toprak Günü’nde okul öncesi çağındaki çocuklara hem doğayı hem de geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Karatay’daki bütün okul öncesi çocukları kapsayan etkinlikle çocuklara hem doğa hem de geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu özel etkinlikte minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Karatay Belediyesi Gaziosmanpaşa Anaokulu’ndaki programda miniklerle oyunlar oynayan ve şarkılar söyleyen Başkan Hasan Kılca, öğrencilerin evlerinden getirdikleri yoğurt kaplarına çiçek ekerek kapları süsledi. Belediye olarak doğayı, çevreyi ve özellikle de geri dönüşümü çok önemsediklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu hassasiyetin çocuklarda da oluşmasına katkı sunmak amacıyla Dünya Toprak Günü’nde böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.



“Bu güzel çağlarında yavrularımıza doğayı ve geri dönüşümü anlatıyoruz"

Başkan Hasan Kılca, “Çocuklarımız bizim fidanlarımız, geleceğimiz ve umudumuz. Karatay Belediyesi olarak 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde ilçemizdeki bütün anaokullarında bugün anlamlı bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız evlerindeki eski saksıları, kullanılmış mutfak malzemelerini veya yoğurt kaplarını okula getirerek çiçek ekti. Etkinlikte kullandığımız topraklar da sebze meyve atıklarının, ağaç, dal veya yaprak parçalarının çürütülmesi ve öğütülmesi sonucu elde edilen doğal gübre yani kompost topraklar. Dolayısıyla bu etkinlik sayesinde çocuklarımıza hem toprağı ve doğayı tanıtıyoruz hem de geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Yavrularımızın bu güzel çağlarında bunun farkında olarak yetişmelerini son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, etkinliğin çok güzel bir proje olduğunun altını çizerek, “Karatay Belediyemizin ilçemizdeki bütün anaokullarını kapsayan çok güzel bir etkinliği oldu. Çocuklarımız, hem doğamızın korunması, hem de geri dönüşümün öneminin anlaşılması adına Toprak Günü’nde çiçek ektiler. Etkinlikte kullanılan hem saksılar hem de toprak geri dönüşümün birer ürünü. Yavrularımıza doğaya saygıyı, geri dönüşümü öğreten Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan ve minik öğrencilere geri dönüşümü anlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi Bengi Türkoğlu ise, okul öncesi dönemlerinin öneminden bahsederek, “Okul öncesi, gelişim çağının en önemli dönemi. Bu dönemden başlayarak çocuklarda farkındalık oluşturmak ve onları bu bağlamda geleceğe hazırlamayı çok önemsiyoruz. Yoğurt kaplarına kompost topraklarla çiçekler ekerek onlara geri dönüşümü ve doğanın önemini anlatmaya çalıştık. Bu anlamlı projeden dolayı Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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