Başkan Altay Kadınhanı’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay Kadınhanı’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

İHA

Başkan Altay Kadınhanı’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı’na bağlı Başkuyu, Kolukısa, Atlantı ve Osmancık mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Karaca ile birlikte ilçeye bağlı; Başkuyu, Kolukısa, Atlantı ve Osmancık mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanlığı’nın 75. İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Başkan Altay, ilçeye sağaldığı katkı ve uyumlu çalışmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Badem’e teşekkür etti.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir”
Başkan Altay, “Nerede bir birlik varsa orada bereket oluyor. İnşallah 2022 yatırım programını da belde ziyaretlerinden sonra bir arada gerçekleştireceğiz. 2021’de söz verdiğimiz her şeyi yaptık elhamdülillah. Büyük bir gururla bunu söyleyebilirim. Tabi bu demek değil ki her şeyi yaptık, hiçbir sorun kalmadı. Ama yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Her yıl yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Sadece hizmet üretmek yetmiyor. Sadece yol yapmak, sadece kaldırım yapmak, sosyal tesis yapmak yetmiyor. Cumhurbaşkanımızın da bize ifade ettiği gönüllere girmek lazım. Onun için bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da gönüllere girmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, biz kutlu bir davanın yolcularıyız. Görevlerimizin hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan şey; Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı olmak. Bizim için önemli şey, bu ülkeyi geleceğe götürecek AK Parti kadrolarının bir neferi olabilmektir. İnşallah bunu da gururla sonuna kadar taşıyacağız” diye konuştu.

“Konya olarak kutlu davamıza en büyük desteği veren illerin başında geldik”
AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mehmet Ay, “Konya olarak kutlu davamıza en büyük desteği veren illerin başında geldik. Genel Başkan Yardımcılarımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla şehrimizi temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, “Ülkemizin, ilçemizin büyüyerek güçlenmesi ve her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle teşkilatlarımızın desteği, dostlarımızın hayır duasıyla ‘durmak yok yola devam’ diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Başkan Altay, ziyareti kapsamında ilçede bulunan bir tekstil atölyesini de ziyaret ederek çalışanları selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay’ın anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği
YEREL HABERLER Karatay’ın anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği
Konya Şeker´den çiftçiye 55 milyon avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker´den çiftçiye 55 milyon avans desteği
Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha
Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler ...
Konya Şeker çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtacak
YEREL HABERLER Konya Şeker çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı
KOMEK’TEN görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi
YEREL HABERLER KOMEK’TEN görme engellilere çevrimiçi diksiyon ...
Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp konteynerleri hizmette
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp ...
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere ...
Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafla buluştu
YEREL HABERLER Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafla buluştu
Organik yeşillenen vazgeçilmez lezzet: "Küflü peynir"
YEREL HABERLER Organik yeşillenen vazgeçilmez lezzet: "Küflü peynir"
Lokantacı esnafı Şeb-i Arus’a hazır
YEREL HABERLER Lokantacı esnafı Şeb-i Arus’a hazır
Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm ...
Beş yılda biriktirdikleri parayla Avrupa ve Asya turuna çıktılar Türkiye’deki insanların misafirperverliği onları da şaşırttı
YEREL HABERLER Beş yılda biriktirdikleri parayla Avrupa ve Asya ...
Konyaspor’da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları ...
Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz” “2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için ...
Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm ...
MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı Konya’da düzenlendi
YEREL HABERLER MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı ...
Konyaspor’un yeni tesisinin temeli Bakan Kurum’un katılımıyla atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettik"
YEREL HABERLER Konyaspor’un yeni tesisinin temeli Bakan Kurum’un ...
Bakan Kurum: Yeşil tribün uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Yeşil tribün uygulamasını tüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.