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Konya’da “Var Olmanın Dijital Yolculuğu” Dijital Sanat Sergisi açıldı

İHA

Konya’da “Var Olmanın Dijital Yolculuğu” Dijital Sanat Sergisi açıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen “The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddini Rumi” Dijital Sanat Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi iş birliği ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen “The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddini Rumi” Dijital Sanat Sergisi Karatay Medresesi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını sanatseverlere açtı. Dijital sanat sergisinin açılış programı, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’nin konuşmalarıyla başladı.
“Dijital Sanat Sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
İki tefekkür ehlini dijital çatı altında buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Bugün burada, Türk şiirinin öncülerinden ünlü mutasavvıf ve Anadolu halk şairi Yunus Emre ile Konya’nın tüm insanlığa sunduğu en büyük değer Mevlânâ Celâleddînî Rûmî’nin evrensel anlam taşıyan eserleriyle, tarih ve edebiyatı, dijital sanatla aynı çatı altında buluşturan “The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlânâ Celâleddînî Rûmî” dijital sanat sergisini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Bayram Sade, “Yunus Emre eserlerini ve yaşam felsefesini sanatsal ifade biçimi olan dijital sanatla buluşturan sergide söyleşi, seminer, atölye çalışmaları ile dijital ve sanatın ilgisini farklı yönleriyle ele alacağız. VOID’in ortaya koyduğu eserin yanı sıra Kılıçarslan Şehir Meydanı’na konumlandırılan çadırlarda, lise öğrencileri başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

“Program Tarihinin Ayrı Bir Anlamı Var”
Bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi ve aynı zamanda Şebi Arus törenlerinin de program tarihinde olmasının ayrıcalığına değinen Rektör Sade, “Bu programın 0617 Aralık tarihleri arasında olmasının ayrı bir anlamı da Konya’mız için büyük bir manevi değer olan ve ölümü “Şebi Arus” yani düğün gecesi olarak nitelendiren Hz. Mevlânâ’nın vefat yıl dönümüne denk gelmesidir” ifadelerine yer verdi.
Rektör Sade, konuşmalarını “Projemize katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, iş birliklerinden dolayı Karatay Belediyemize, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Konya Müzeler Müdürlüğümüze Bera Holding’e, MEDAŞ’a, Ömer Atiker Holding’e, Sistem Eğitim Kurumları’na, KONJEN Enerji’ye ve Ramada Plaza Konya’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek sonlandırdı.

“Dijital Büyük Bir Avantajdır”
Konuşmasına gönüller yapmaya gelen Yunus Emre’nin sözü ile başlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ben gelmedim dava için benim işim sevgi işi’ diyor Yunus Emre. Bu dizeler bize, öz Türkçeyi hatırlatmaktadır. Bundan dolayı bu proje Yunus Emre ve eserlerini anlamak için önemlidir” ifadelerine yer verdi.
Dijital çağın avantajlarından bahseden Kılca, “Çocuklarımız, gençlerimiz artık dijital bir çağda yaşıyor. Dolayısıyla Mevlânâ’nın ve Yunus Emre değerlerinin dijitalle birlikte öğretilmiş olması çok büyük bir avantaj. Bu projede olmaktan dolayı mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Dijital sanat sergisinin açılış programı, Karatay Medresesi’nde VOID imzalı dijital eserin izlenmesi ve çadırlarda gerçekleştirilen etkinliklerin gezilmesiyle son buldu.
Sergiye, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Veli Tekelioğlu, Konya protokolü, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.

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