İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER:Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic (Dk. 85 Michalak), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 60 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Bytyqi, Çekiçi (Dk. 60 Rahmanovic), Cikalleshi
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir Hafez, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Haddadi, Mallan, Aabid (Dk. 90+3 Jospin), Ndong, Chouiar, Adem Büyük (Dk. 90+1 Osman Haqi)
SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakçı, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor) Hafez, Sadık Çiftpınar, Marius Sumudica (Teknik direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. 4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin şutunda kaleci Ertaç, topu çeldi.
26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bytyqi ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.
73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
79'uncu dakikada Konyaspor yine sağ kanattan geldi. Serdar'ın ortasında ceza sahasında içinde Guilherme şutunu çekti. Kaleci Ertaç'tan seken topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-12-06 22:10:50
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