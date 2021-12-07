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Konya merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

İHA

Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlediği, banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit ve şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında yakalamama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlediği, banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit ve şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında yakalamama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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