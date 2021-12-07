Konya devlet üniversitelerinin görevde yükselme sınavları NEÜ tarafından gerçekleştirildi

Konya’daki devlet üniversitelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM) tarafından gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası doğrultusunda, NEÜ, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, NEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi’nde yapıldı.

24 kategoride 258 adayın ter döktüğü sınava ilişkin açıklamalarda bulunan NEÜ KONSEM Müdürü ve Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur, sınav için tüm detayların düşünülerek ciddi bir hazırlığın ortaya konduğunu kaydetti. Üniversite olarak, Konya’daki devlet üniversiteleri adına böyle bir sınavı organize etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Salur, 258 adayın katıldığı sınavda, bina sınav sorumlusu, salon başkanları, gözetmenler, güvenlik görevlisi ve hizmetlilerden oluşan 25 personelin görev aldığını dile getirerek, sınavda görev alan tüm personele teşekkür etti. Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınavdan da elde edilen tecrübe ile bundan sonraki süreçte, KOP Bölgesi üniversitelerinin ve diğer kamu kurumlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını da gerçekleştirebilecek kabiliyette olduklarının altını çizdi.

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