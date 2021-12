Başkan Karabacak: “Esnafımız Mevlana Haftası'na hazır”

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Mevlana Haftası ve Şebi Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çeken Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Esnaflarımız Mevlana Haftası'na hazır ve 717 Aralık tarihleri arasında Konyamız’ı en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 748. Vuslat Yıldönümü ve Mevlana Haftası'nın Konya için büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak Konyalı esnafların bu yıl da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını ve şehrini en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Hazreti Mevlana’yı Anma ve Şebi Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çeken Başkan Muharrem Karabacak, "Esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte Konyamız’ın tanıtımına verdiğimiz önem ve değer bu yıl ziyadesiyle artarak devam edecek. Konya dışından gelen yerli ve yabancı turistler birebir esnaflarımızla muhatap olduğu için bu durumun ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. Bugüne kadar Konya esnafımız üzerine düşen görevi her daim yaptı, bu yıl da Şebi Arus Törenleri ve Mevlana Haftası'nda Konyamızı en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

Mevlana Haftası ve Şebi Arus’un Konya için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Karabacak, “Bizler her yıl şehrimize gelen turistleri güler yüzle hoşgörüyle ağırladığımız gibi bu yıl da azami dikkat ve memnuniyetle Konyamız’ın tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Maalesef geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle Mevlana Haftasını buruk kutlamak durumunda kaldık. Birçok esnafımızın işyeri kapalıydı ve Şebi Arus etkinlikleri kısıtlamalar nedeniyle sönük geçti. Şükürler olsun ki bu yıl herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Bu nedenle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere, şehrimizde hizmet veren oteller, taksiciler, lokantalar, kafeteryalar, hediyelik eşya satan esnaflarımız hazırlıklarını tamamlayarak Mevlana Haftasına güzel bir giriş yaptı. KONESOB olarak biz de 84 meslek odamız, başkanlarımız ve yöneticilerine konuyla ilgili bilgilendirmeler yaptık ve Mevlana Haftasına hazır olduğumuzu belirttik. Konyalı esnaflar olarak hafta boyunca şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere Konya’nın misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz. Böylelikle de Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu hafta öncesi ve hafta süresince Mevlana Müzesi civarında yer alan esnaflarımıza ziyaretlerde bulunmak suretiyle gerekli tüm desteği KONESOB olarak sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.



“Manevi iklimin adresi Konya’dır”

Şebi Arus törenlerinin sadece Konya’da yapılmasının önemine değinen Muharrem Karabacak, “Manevi iklimin adresi Konya’dır. Şehrimize, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük katkısı olan Şebi Arus törenlerinin Konya dışında yapılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Buradan Turizm ve Kültür Bakanlığımız başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz, her şey yerinde güzeldir, Mevlana Haftası ve Şebi Arus törenlerinin adresi de Konya’dır. Törenlerin Konya dışında yapılmasının önüne geçilmesini arz ve talep ediyoruz” diye konuştu.

