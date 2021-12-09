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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkondan elektrik tellerine metre uzatan çocuk akıma kapıldı

İHA

Balkondan elektrik tellerine metre uzatan çocuk akıma kapıldı

Konya’da evlerinin balkonundan elektrik tellerine metre uzatan çocuk, metrenin tellere temas etmesiyle akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi İsabey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki M.E.K., balkonda bulduğu metreyi elektrik tellerine uzatmaya çalıştı. Bu sırada metrenin tellere temas etmesiyle patlama sesi duyulmasıyla akıma kapılan M.E.K.’yi gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından akıma kapılarak ağır yaralanan M.E.K., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun vücudunda yanıkların olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamayı fark ederek yardıma gelen komşu Ali Kemal Çekirdekçi, “Ben karşı evde oturuyorum. Bir patlama sesi oldu. Bir alev çıktı. Daha sonra dışarıya çıktık. Yukarıya çıktık binaya. Akımın çocuğu çektiğini bilmiyormuş, annesi yemek yapıyormuş o sırada. Metreyi çocuk oraya uzatmış, hatta değince elindeki plastik olunca Allah korusun büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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