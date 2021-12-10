Hayallerinin peşinden koştu, Konya’nın ilk 'lastikçi abla'sı oldu

Konya’da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle sektörde kendi iş yerini açmak için KOSGEB’in Kadın Girişimciler Kursu'na kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, 22 yıl sonra hayallerini gerçeğe dönüştürerek Konya'nın ilk 'lastikçi abla'sı oldu.

Konya’da 22 yıl önce İşletme Fakültesi’nde öğrenim gördüğü sırada staj yapmak için bir lastik firmasında işe başlayan Filiz Kasapoğlu (42), daha sonra firmanın muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. Sonrasında lastik satış elemanı olarak mesleğinde sahaya çıkan Filiz Kasapoğlu, sektörde adım adım yükseldi. Bir lastik firmasının bayi müdürlüğü ve genel koordinatörlük görevini yürüttüğü sırada kendi iş yerini açmayı düşünmeye başladı. 5 yıl önce KOSGEB’in Kadın Girişimciler Kursu'na kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, KOSGEB’e destek başvurusunda da bulunduktan sonra kendi iş yerini açarak, Konya’da ilk kadın lastikçi oldu.

Sektöre ilk girdiğindeki aşamaları adım adım ilerlediğini anlatan Lastik Ustası Filiz Kasapoğlu, “1998 yılında muhasebeci olarak başladığım firmada zamanla lastiği merak ettiğim için satış elemanı, saha elamanı, satış müdürlüğü ve genel koordinatörlük yaptım. Daha sonra 2019 yılı Temmuz ayında kendi işimi açtım. İlk başlardan beri iş yerimi açmak istiyordum. Sonra KOSGEB’e başvuru yaptım. Aldığım belgemi de 2019 yılında KOSGEB’e giderek kullandım. Bu süreden beri de kendi işimi yapıyorum” dedi.



"Cesaretle açtık biz bu işi"

İlk başlarında korkularının ve tedirginliklerinin olduğunu aktaran Filiz Kasapoğlu, "Acaba nasıl olacak dediklerim de oldu. Ama o kadar güzel karşıladılar ki ben bu durumdan çok mutlu oldum. Ben şahsen o kadar güven vermişim ki firmalarıma, onlarla beraber çok güzel ilerledik. İlk zamanlarda cesaretle açtık biz bu işi. Konya’da ilkiz. Birikimlerimizi bu yönde kullanmak için başladık ama tedirginlikleriniz ve korkularınız kesinlikle oluyor. Bu süreçte bir pandemi sürecinden geçtik, acaba nasıl olur, yapabilir miyiz diye. O tür korkularımız da oldu. Ama biz bu süreci atlattık ve şu anda güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.



"Lastik ve bir kadın diye şaşıranlarla karşılaşıyoruz"

İş yerine gelen müşterilerin ön yargılarını yıktığını belirten Kasapoğlu, "İş yerime gelenler beni orada oturan bir muhasebe elemanı olarak görüyorlar. Baba ve kız çalışanları olarak gören dahi var. Bir müşterim geldiği zaman 'firma yetkilisi' diye çağırdıkları ve beni karşılarında gördükleri zaman, ‘Hadi ya burayı bir kadın mı işletiyor? Lastik ve bir kadın diye’ şaşıranlarla karşılaşıyoruz. Bu gelen müşterim yurt dışından gelmişti, oradan gelen bile şaşırdı. Evet sanayide bir sürü çalışanlar var elbette. Tabii ki alanımız lastik olduğu için şaşıranlar oluyor. Ama biz konuşup bilgiler verdikten sonra işi bildiğimi ön görüyorlar" ifadelerini kullandı.



"Benim arkamdaki en büyük güç ailem"

Girişimcilere seslenen ve kendi hedeflerini sıralayan Filiz Kasapoğlu, "Eğer sevdikleri iş ise tabii ki bunun için en önemli olanı aile desteği. Şimdi illaki bir destek almanız gerekiyor. Arkanızda bir gücün olması gerekiyor. Benim arkada güçlerim var, ailem en büyük destekçimdi. Sanayide olabilir mi, olmaz mı derken, sen bunu aç yıllardır istiyordun... Hadi bakalım bir görelim nasıl yapacaksın dediler. İyi ki demişler. Çevrem, firmalar beni çok desteklediler. Yaparsın korkma, zamanla olur dediler. Bu destek benim için çok önemliydi. Önce ilk olması gereken istedikleri iş ve daha sonra cesaret. İlerideki hedeflerim için şöyle bir şey söyleyeyim. Bayanların çalışmasını istiyorum. Kadınlarla beraber olup burada çalışmak istiyorum. Satış elemanı kadın olsun, muhasebeci hatta yetiştirme imkanım olursa cesareti olan biri olursa lastiği bile kadınların söküp taktığı bir iş yeri oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

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