Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş bulundu



Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi (35), başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu. Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nakibullah Rüstmi'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2021-12-10 11:23:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.