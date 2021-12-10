Alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü İ.A., yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Karatay ilçesi Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. İ.A.´nın kontrolünü kaybettiği 42 ACY 494 plakalı hafif ticari aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşüp, ters döndü. Kazada sürücü İ.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İ.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-12-10 11:39:28



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