Limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği balıkçılar küçük balıklarla besliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği kıyıdaki balıkçılar elleriyle attıkları tatlı su balıklarıyla besliyor.

Beyşehir ilçesinde, sıcak ülkelere göç etmediği düşünülen bir leylek, Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesinden günlerdir ayrılmayınca görenlerin ve balıkçıların ilgi odağı haline geldi. Yerleşim merkezindeki balıkçı limanını bekleyen leyleği, göl sularına açılan balıkçılar av dönüşü avını yaptıkları küçük balıklarla besliyor.

Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan, “Şaşkın” adını verdikleri leyleğin 10 gündür balıkçı limanından ayrılmadığını belirterek, “Göç etmeyi mi unuttu, yoksa burayı mı sevdi, balıkçıların balık vermesinden dolayı kendisine ilgi olduğundan dolayı buradan günlerdir ayrılmıyor ”dedi.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte limanda görülmeye başlayan leyleğin 10 gündür kıyıdan ayrılmadığını, sabah limana kendilerinden önce geldiğini anlatan Erdoğan, ardından kendilerini göle uğurladığını belirterek, “Herhalde kışı da burada geçirecek. Halinden memnun, balıkla da besliyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Çin Sazanı ve Kadife Sazanı var ufaklarından veriyoruz, zaten büyüğünü yemiyor, küçüklerini veriyoruz. Her tekneyle göle çıkan arkadaş da bir tane balıkla besliyor. Limanın maskotu oldu. Adını da ‘şaşkın’ koyduk bu aya özel. Büyük bir ihtimal kışı burada geçirecek, çünkü 34 yıl önce de bir leyleğimiz buraya gelmişti o da kışı burada geçirmişti. Burada böyle güzel şeyler oluyor, biz elimizden geldiğince balıkla beslemeye, kollamaya dikkat ediyoruz. Sabahleyin limanda ilk mesaiyi o açıyor, limandan bizi uğurluyor. Sonra çıkan teknelerden birer tane ikişer tane nasibini de alıyor, balık atıyor arkadaşlar. O da halinden memnun, biz de memnunuz. İnşallah kışı burada geçirir. Beslenmesi ve sağlık durumu da iyi” ifadelerini kullandı.

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