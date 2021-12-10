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Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar (2)

DHA

Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar (2)


10 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'nın Kulu ilçesinde sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin, listelerindeki arkadaşlarına ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirtilen 18 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si kadın 8 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2021-12-10 16:47:26

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