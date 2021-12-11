50 liralık bileklik aldılar, 1 milyon liralık pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler Konya’da müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 50 liralık bileklik alan 3 kadının, 1 milyon değerindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlantayı şalvara saklayıp götürdükleri an saniye saniye görüntülendi

Konya’da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 50 liralık bileklik alan yüzlerini peçe ile kapatan 3 şüpheli kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam reyonda tablada bulunan 1 milyon lira değerindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarının içine saklayıp götürdü.

Olay, 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.10'da merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yıldır kuyumculuk yapan Zeki Battaloğlu, iş yerindeki müşterileri ile ilgilendiği sırada yüzlerini peçe ile kapatmış ve şalvar giyinmiş 3 kadın iş yerine girdi. Altınları inceleyen şüpheli 3 kadın, iş yerindeki müşterilerin gitmesinin ardından Zeki Battaloğlu’na bileklik almak istediklerini söyledi.



Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasında

İş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, müşteri zannettiği kadınlara bileklik çeşitlerini gösterdi. Kadınlardan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam tezgahta tablaların içinde bulunan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarına koydu. Daha sonra 50 lira değerinde bileklik alan 3 şüpheli kadın, iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Şüphelilerin gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra pırlantaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınlardan birinin iş yeri sahibini oyaladığı, diğer kadınların da tezgahtaki pırlantaları alıp şalvarının içine sakladığı görülüyor.



Yere düşen alyanstan hırsızlık olayını fark etti

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, “Dükkana 3 tane kadın geldi. Sadece gözleri görünüyordu. Önce bir keşif yaptılar sonra tekrar buradan geçmişler tabii ben bunları çevredeki kameralardan da gördüm. Tekrar geri geliyorlar. Birisi beni oyaladı ve 50 liralık bir şeyler aldı. Diğer ikisi de vitrini açıyor, aşağı yukarı 2 kilo civarı bulunan 14 ayar alyans pırlantayı örtüsünün altına saklıyor. Bir kısmını yere döküyor ve tekrar hızlı bir şekilde bunu topluyor görüntüde göründüğü gibi. Sonra sessiz bir şekilde çıkıp gittiler. Ben olayı 15 veya 20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane alyans düşmüş, bu niye düştü falan dedim kendi kendime alyans tablası komple yok” dedi.



“Malımın helal olduğunu düşünüyorum bana geleceğine inanıyorum”

Olayı fark etmesi üzerine iş yerine sevk edilen polislerin olayı yakından takip ettiğini belirten kuyumcu Battaloğlu, “Polise haber verdim. Allah razı olsun onlardan, Emniyet Müdürümüze teşekkür ederim. 4 ayrı ekip oluşturdular olayla en güzel ve başarılı şekilde ilgilendiler. İnanıyorum ki en kısa zamanda da yakalanacaklar. Benim hiç zekat borcum yok, Allah’a şükür. Benim bu malımın helal olduğunu düşünüyorum ve tekrar bana geleceğine inanıyorum. Cumhuriyet Savcılığımızdan da tek bir ricam var. Bu tür insanlar yakalandıkları zaman serbest bırakmasınlar. Biz zarar gördük başka meslektaşlarımız zarar görmesin. Caydırıcı bir cezası yok” diyerek sözlerini tamamladı.

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