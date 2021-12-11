Pişmaniye kutusundan eroin çıktı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı

Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda valiz içerisinde pişmaniye kutusuna gizlenmiş eroin ele geçirildi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirdi. Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesinde düzenlenen operasyonda, bir ticari takside hassas burunlu narkotik köpeği Felix ile yapılan detaylı aramada pişmaniye kutuları içerisine zulalanmış vaziyette; 2 parça halinde toplam 1 kilo 540 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1000 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde yapılan fiziki takip neticesince 1 şahsın üzerinden, bir miktar eroin maddesi ele geçirilmesi üzerine şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı ikamete narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi. Uyuşturucu satıldığı tespit edilen evde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap, 5 parça halinde toplam 53 gram eroin maddesi ele geçirildi. 1 şahsa uyuşturucu kullanmak, 3 yabancı uyruklu şahsa ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Polis ekiplerince merkez Selçuklu ilçesinde 2 araçta yapılan aramalarda da 201 adet uyuşturucu hap, 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 2 şahsa ise uyuşturucu kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yakalanması sağlanan 1 araçta yapılan aramada ise, 9 10 ebadında 9 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin maddesi ve kullanım aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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