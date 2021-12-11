Sanayide 200 bin liralık motor parçası çalan şüpheli polisten kaçamadı

Konya’da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden araba motor parçaları çalan şüpheli, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Karatay Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde plakaları sökülmüş bir minibüsün sanayi sitesine girdikten sonra hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sanayi civarında bir süre araştırma yapan ekipler, plakasız aracı görünce ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü sanayi çevresindeki yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücüsü Bayram P. (39) polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptığı incelemede sanayi sitesinden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki motor silindir kapağı, motor blokları ele geçirdi. Buradaki incelemelerin ardından araç emniyet otoparkına çekilirken, şüpheli Bayram P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram P. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Bayram P’nin hırsızlık, kavga, yaralama, mala zarar verme gibi 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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