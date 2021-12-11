Kubbe-i Hadra yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbei Hadra’nın restorasyon çalışmaları sonrası yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın simgesi konumunda olan Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbei Hadra’da restorasyon çalışmalarının tamamladığını belirtti. Aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeşil kubbe etrafındaki iskelenin kaldırıldığını kaydeden Başkan Altay, “Kubbei Hadra, restorasyonun ardından Konya’mızı yeni yüzüyle yeniden selamlamaya başladı. Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.