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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"

İHA

Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede öğrenim gören üniversiteli gençlerle düzenlenen programla bir araya geldi.
Akşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa; Akşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de katıldı. Program öncesi voleybol oynayan minikler ve aileleri ile görüşen Başkan Akkaya, çocuklarla sohbet edip onlarla birlikte basketbol potasına atış yaptı. Ardından üniversiteli gençlerle buluşan Başkan Akkaya, gençlerin tabiri caizse ülkenin bir motoru gibi olduğunu ve dinamik gücü olduğunu belirterek, “Gençlik ne kadar iyi yetişirse, sağlıklı olursa ülkenin geleceği de sağlam ve güvenli oluyor. Birçok Avrupa ülkesine baktığımız zaman bizim gençliğimiz daha bilinçli ve daha şuurlu. Avrupa’da genç nüfus azalmaya başladı, bizde de azalmaya başladı ama yine de çok şükür birçok ülkeye göre daha çok genç nüfusumuz var. Burada olduğunuz sürece her zaman belediye teşkilatı olarak, Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayız ve destekçiniz olacağız. Her zaman sizlere kapımız açık. Her türlü istek ve talebinizde kapımızı çalabilirsiniz” dedi.
Akşehir Belediyesi olarak yeni faaliyete geçen Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES Merkezi) hakkında da bilgiler veren Başkan Akkaya, bu merkezde gençlere daha çok dijital içeriklere yönelik kurslar ve eğitimler vereceklerini belirtti. Başkan Akkaya, bu kurs ve eğitimler sonrasında katılımcılara sertifika ve belge verileceğini, bu belgelerinde ikinci bir diploma olacağını kaydetti.
Başkan Akkaya, daha sonra üniversiteli gençleri dinleyip, onların sorularını yanıtlayıp, istek ve taleplerini dinledi. Etkinliğin sonunda Başkan Akkaya, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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