Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 yakalama kararı

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2’si muvazzaf asker ve 1’i ihraç edilen, 6’sı emekli askeri personel ile 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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