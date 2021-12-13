Başkan Altay: “Millet Bahçesi Konya için çok önemli bir kazanım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi’nin Millet Kıraathanesi, kütüphanesi, yürüyüş yolları, spor alanları, çim alanları ve kafeteryalarıyla Konya için çok önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine iz bırakacak çok önemli yatırımları bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, eski stadyum alanının Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi projesinin de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Şehrin kalbinde insanların nefes alabileceği Millet Bahçesi’nde çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Toplam 108 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede imalat faaliyetleri yüzde 80 oranında tamamlandı. Millet Bahçemizin 45 bin metrekarelik bölümü çim alan olacak. Ayrıca Millet Kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, yürüyüş yollarıyla, spor alanları ve kafeteryalarıyla Konya için çok önemli bir kazanım olacak. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İçerisindeki cami inşaatı da hızla ilerliyor. Millet Bahçesi’ni en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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