Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da hayvansever Hayrettin Bulan, tüfekle vurularak öldürülen köpeğin cansız bedeniyle ondan geriye kalan 4 yavru köpeği, valilik binası önüne getirerek, hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi. Öldürülen köpek, incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne yavru köpekler de belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Dün Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'ne gelen hayvanseverler besledikleri köpeklerden, 7 günlük 4 yavrusu bulunan anne köpeği tüfekle vurulmuş halde buldu. Veterinere götürülen köpeğin öldüğü belirlendi. Hayvanseverlerden Hayrettin Bulan, bugün öldürülen köpeğin cansız bedeniyle ondan geriye kalan 4 yavru köpeği Konya Valilik binası önüne getirip hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi. Hayrettin Bulan, "Dün gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi'nde havalı tüfekle anneyi vuruyorlar. Biz tüm filmlerini çektirdik. Mahallemizde, tarlamızda köpek istemiyoruz diyenler buyursunlar. Neden katlediyorsunuz? Anne köpeği öldürmüşler, geriye kalan yavru köpeklerin ise anne şefkatine ihtiyacı var. Şu an yavru köpekler ne yapacak? Neden bu katliamlar oluyor?" dedi.

Köpeğin cansız bedeni incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne, yavru köpekler de belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Hayrettin Bulan ise eylemini izinsiz gerçekleştirdiği için 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa' muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-13 14:31:52



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