Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi

DHA

Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da hayvansever Hayrettin Bulan, tüfekle vurularak öldürülen köpeğin cansız bedeniyle ondan geriye kalan 4 yavru köpeği, valilik binası önüne getirerek, hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi. Öldürülen köpek, incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne yavru köpekler de belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Dün Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'ne gelen hayvanseverler besledikleri köpeklerden, 7 günlük 4 yavrusu bulunan anne köpeği tüfekle vurulmuş halde buldu. Veterinere götürülen köpeğin öldüğü belirlendi. Hayvanseverlerden Hayrettin Bulan, bugün öldürülen köpeğin cansız bedeniyle ondan geriye kalan 4 yavru köpeği Konya Valilik binası önüne getirip hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi. Hayrettin Bulan, "Dün gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi'nde havalı tüfekle anneyi vuruyorlar. Biz tüm filmlerini çektirdik. Mahallemizde, tarlamızda köpek istemiyoruz diyenler buyursunlar. Neden katlediyorsunuz? Anne köpeği öldürmüşler, geriye kalan yavru köpeklerin ise anne şefkatine ihtiyacı var. Şu an yavru köpekler ne yapacak? Neden bu katliamlar oluyor?" dedi.
Köpeğin cansız bedeni incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne, yavru köpekler de belediyenin hayvan barınağına götürüldü. 
Hayrettin Bulan ise eylemini izinsiz gerçekleştirdiği için 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa' muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-13 14:31:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekyatırmacı 32 derslikli ilkokulu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı 32 derslikli ilkokulu inceledi
Başkan Altay: “Millet Bahçesi Konya için çok önemli bir kazanım”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Millet Bahçesi Konya için çok önemli ...
Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 yakalama kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 ...
Kümesteki hayvanlarına bakmaya geldi, evinin soyulduğunu gördü
YEREL HABERLER Kümesteki hayvanlarına bakmaya geldi, evinin ...
Meke Gölü suya kavuşmayı bekliyor
YEREL HABERLER Meke Gölü suya kavuşmayı bekliyor
Konya Panorama Müzesi Hazreti Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor
YEREL HABERLER Konya Panorama Müzesi Hazreti Mevlana dostlarıyla ...
Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"
AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı
YEREL HABERLER AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı
Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel konforunda hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel ...
Karatay'da Nakipoğlu Sağlık Tesisi’nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karatay'da Nakipoğlu Sağlık Tesisi’nin protokolü ...
Soruşturmayla ilgili bilgi almaya geldiği adliyede tutuklandı
YEREL HABERLER Soruşturmayla ilgili bilgi almaya geldiği adliyede ...
Meram’da Telamiz-i Konevi hat sergisi açıldı
YEREL HABERLER Meram’da Telamiz-i Konevi hat sergisi açıldı
Uzman Klinik Psikolog Malas: "Şiddet eğilimi olan kişilerin önemli kısmı tedavi edilebilir"
YEREL HABERLER Uzman Klinik Psikolog Malas: "Şiddet eğilimi olan ...
Kubbe-i Hadra yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladı
YEREL HABERLER Kubbe-i Hadra yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladı
Sanayide 200 bin liralık motor parçası çalan şüpheli polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Sanayide 200 bin liralık motor parçası çalan şüpheli ...
Konya'da dinlenme tesisinde otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da dinlenme tesisinde otomobilde yangın
Pişmaniye kutusundan eroin çıktı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Pişmaniye kutusundan eroin çıktı Konya İl Emniyet ...
50 liralık bileklik aldılar, 1 milyon liralık pırlantayı şalvara saklayıp götürdüler Konya’da müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 50 liralık bileklik alan 3 kadının, 1 milyon değerindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlantayı şalvara saklayıp götürdükleri an saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER 50 liralık bileklik aldılar, 1 milyon liralık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.