Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için şok uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şok uygulamalarına devam ediyor. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için uygulamada araçlar tek tek durdurularak sürücüler inceleniyor. Özellikle vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda devriye atan ekiplerin yanı sıra, şok uygulamalar da yapılarak araçlar kontrolden geçiriliyor. Yapılan kimlik denetimlerinde ilk olarak vatandaşların Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, vatandaşların suç kayıtlarını da inceliyor. Kent genelinde farklı noktalarda farklı saat aralıklarında yapılan uygulama ve denetimlerle adli olayların da önlenmesi amaçlanıyor.

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