Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı  

DHA

Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı  


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) ile diğer sanıkların yargılanmasına başlandı.
Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.
7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.
İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun´un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.
Tutuklu Mehmet Altun ve diğer 10 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen dava nedeniyle hem adliye binası hem de duruşma salonu ve salon dışında geniş güvenlik önlemi alındı. Mehmet Altun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılıyor. Duruşmada sanıkların ifadesi dinlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ
2021-12-14 10:34:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 7 kişinin katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin katili hakim karşısında
Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
YEREL HABERLER Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden ...
Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da güven denetimleri aralıksız sürüyor
Konya’da akrabalar arasında kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da akrabalar arasında kavga: 4 yaralı
Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
Odun kesmek isterken kolunu kesti
YEREL HABERLER Odun kesmek isterken kolunu kesti
Başkan Kılca: “Emekli konaklarımız ev sahiplerine kavuştu”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Emekli konaklarımız ev sahiplerine ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 ...
Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeğin tüfekle öldürülmesine tepki gösterdi
Başkan Pekyatırmacı 32 derslikli ilkokulu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı 32 derslikli ilkokulu inceledi
Başkan Altay: “Millet Bahçesi Konya için çok önemli bir kazanım”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Millet Bahçesi Konya için çok önemli ...
Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 yakalama kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 ...
Kümesteki hayvanlarına bakmaya geldi, evinin soyulduğunu gördü
YEREL HABERLER Kümesteki hayvanlarına bakmaya geldi, evinin ...
Meke Gölü suya kavuşmayı bekliyor
YEREL HABERLER Meke Gölü suya kavuşmayı bekliyor
Konya Panorama Müzesi Hazreti Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor
YEREL HABERLER Konya Panorama Müzesi Hazreti Mevlana dostlarıyla ...
Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"
AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı
YEREL HABERLER AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı
Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel konforunda hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel ...
Karatay'da Nakipoğlu Sağlık Tesisi’nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karatay'da Nakipoğlu Sağlık Tesisi’nin protokolü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.